Tales of Vesperia DE : un nouveau trailer

A l'occasion de l'Anime Expo, Bandai Namco nous fait part d'un nouveau trailer pour, le remaster qui vous permettra de découvrir un épisode ayant marqué son temps avec cette fois son rendu HD, le contenu de la version PS3 (jamais sortie chez nous) et quelques costumes bonus.Sortie prévue pour un vague 'cet hiver', donc probablement début 2019, et ce sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.