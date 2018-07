Forza Horizon 4 : nouvelle présentation vidéo

Le studio Playground Games a tenu un live surdont vous pouvez redécouvrir l'intégralité ci-dessous avec un rendu pas forcément optimal pour le moment, mais suffisant pour découvrir quelques uns des éléments que le jeu nous offrira le 2 octobre, comme la customisation (véhicule comme avatar), le nouveau système d'emotes et de planques, le retour du mode drone et la présence évidente des Drivatars.Notons que toute la vidéo tourne sur la saison « été », car on rappelle si besoin est que le titre adoptera un principe de saison avec rotation chaque semaine.