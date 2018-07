Shining Resonance Refrain : trailer de lancement

SEGA signale la disponibilité en Europe de son, remaster d'un titre PS3 qui bénéficie de la totalité des DLC sortis à l'époque et d'un mode Refrain en New Game Plus, mais malheureusement pas d'une traduction FR vu que ça se joue souvent à pile ou face avec cet éditeur.Bref, ça coûte une cinquantaine d'euros maximum et vous pouvez vous procurer le titre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, avec pour les trois consoles une édition limitée avec Steelbook.