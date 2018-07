No Man's Sky montre son évolution en vidéo, avant la sortie de la MAJ NEXT

505 Games dévoile une nouvelle bande-annonce dequi on le rappelle bénéficiera de son énorme MAJ « Next » le 24 juillet, accompagnant qui plus est l'arrivée du titre sur Xbox One.Le but est ici de faire un rappel des principales choses qui ont changé depuis le lancement en 2016, où il faut reconnaître le gros travail de Hello Games pour sauver son projet, sachant que ces 11 points ne sont qu'une goutte parmi la centaine de modifications apportées, sans parler de cette MAJ NEXT qui mettre enfin en place le « vrai » multijoueur promis depuis longtemps.