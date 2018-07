Wasteland 2 : trailer de la version Switch

Le teasing a débuté en décembre dernier et voici donc en ce début de mois de juillet le premier trailer deversion Switch, qui devrait nous apporter la totalité du contenu en espérant que les développeurs aient un peu planché sur l'ergonomie (pas toujours simple sur PS4 & One) et surtout la taille des textes dont on imagine mal le rendu en mode nomade s'ils sont de la même taille que sur la télé, c'est à dire minuscules.Le titre sortira en fin d'année et ce ne sera pas le seul RPG occidental « old-school » à arriver sur la dernière de Nintendo puisqu'elle aura droit dans les mêmes eaux à(aussi sur PS4 & One) et potentiellement(fin août sur PS4 & One), même si pour ce dernier, on en est encore au stade de la réflexion chez Larian.