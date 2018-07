Darksiders III : la date de sortie confirmée

IGN First prend le relais de la campagne marketing depour confirmer ce qui avait été leaké ce week-end : le titre sortira le 27 novembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, soit l'un des rares titres de fin d'année qui passera après la tempête RDR2.Deux éditions spéciales seront présentes en boîte, avec le collector à 149,99$ (steelbook, artbook, DLC, statuette de Fury...) et surtout la version Apocalypse à 399,99$ qui proposera la même chose en ajoutant quelques goodies et surtout quatre statuettes au lieu d'une.On vous laisse avec le nouveau trailer et un aperçu de la dernière édition citée.