Tokyo Ghoul : l'adaptation confirmée en occident

Annoncé le mois dernier,est confirmé sur les terres occidentales avec une sortie prévue sur PC et PlayStation 4, sans date de sortie pour le moment même s'il est probable que nous l'accueillerons comme souvent en même temps que les japonais (donc pour « cet hiver »).Le nouveau teaser ne se montre toujours pas très éloquent sur cette nouvelle adaptation du manga à succès, et on se contentera de rappeler qu'il s'agira d'un jeu d'action impliquant du online (avec un « grand nombre de joueurs ») et de la coopération.C'est tout pour l'instant.