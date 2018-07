Yakuza Kiwami 2 : trailer et démo disponible

Si vous avez environ 10Go d'espace livre sur votre PS4, alors peut-être seriez vous intéressés par la démo jouable de, tout juste mise en ligne sur les stores occidentaux pour profiter d'un bout de l'aventure et d'une certaine liberté dans la ville pour s'adonner à quelques quêtes annexes et habituelles activités (karaoké, golf…).L'éditeur ajoute l'ouverture des précommandes sur le PSN, permettant d'accéder à une édition spéciale au même prix (mais pour un temps limité), incluant un thème PS4 et un pack DLC où vous trouverez une arme, un costume, quelques objets, l'hôtesse Ono Michiyo et un petit million de yens pour démarrer plus facilement ce deuxième remake.Sortie prévue le 28 août.