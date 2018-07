My Hero One's Justice sortira fin octobre

Bandai Namco sera l'un des rares à oser se placer au milieu de trois tigres de fin d'année (BFV/BO4/RDR2) puisque, aprèsle 19 octobre, voilà qu'on apprend quearrivera une semaine plus tard, soit le 26 du même mois.Ceux qui précommanderont le jeu en toute confiance (PC, PS4, One et Switch) repartiront avec Endeavor comme personnage jouable.