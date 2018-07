Red Faction Guerilla R. se lance en vidéo

THQ Nordic signale que ce mois de juillet a débuté avec la sortie en boîte d'un certain, nouvelle tentative pour l'éditeur d'arrondir ses fins de mois avec un peu de facilité quand les fans auraient probablement préféré un peu de neuf pour cette franchise qui va bientôt fêter ses 20 ans.En voici donc le trailer de lancement, en rappelant que le titre est vendu une trentaine d'euros en boîte, avec ses options PS4 Pro et One X (maintenant néanmoins le choix entre 4K et 60FPS).