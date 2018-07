Assassin's Creed Odyssey : Ubisoft sonde les joueurs pour le contenu du Season Pass

Que proposera le Season Pass d', inclus dans diverses éditions et bien entendu pouvant être acheté à part ? On l'ignore car si ce n'est pas présence d'une mission supplémentaire de routine (« Les Secrets de la Grèce »), rien n'a encore filtré et il est même probable que Ubisoft n'en a pas encore décidé le contenu. Dans sa totalité du moins.L'éditeur a en effet envoyé un sondage à quelques abonnés de l'Ubi Club et voici les choix proposés, qui vous donneront éventuellement quelques espoirs :1) Extension dans une nouvelle zone.2) De nouvelles missions dans la même zone.3) Des points Helix offerts.4) Une MAJ de la progression (level cap, compétences).5) Compétences exclusives.6) Accès anticipé aux DLC.7) Des missions en format épisodique (une chaque semaine).8) Une extension avec un nouveau personnage.9) De l'équipement exclusifs.10) Des items exclusifs.11) De nouvelles possibilités de gameplay.12) Nouveau mode qui exploiterait d'autres éléments (magie, créatures mythologiques…)sortira début octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.