Warface tentera sa chance sur PS4 & One

Il y a déjà cinq ans, le studio Crytek tentait de se lancer dans le modèle F2P avec le FPS, aussi bien sur PC que sur Xbox 360. Mais les problèmes financiers n'ont pas permis d'assurer les choses, causant l'abandon de la version 360 tandis que le groupe russe My.com s'est chargé de récupérer les droits de la version PC (même si Crytek en reste le développeur).Les choses ont repris entre temps, le titre intégrant aujourd'hui, outre ses modes classiques, du PVE à cinq joueurs et même (oh, surprise) du Battle Royale. Un rappel qui sert à signaler l'annonce du jeu sur PlayStation 4 et Xbox One, avec une bêta fermée qui tombera ce été, tandis que la version définitive n'a pas encore été datée.