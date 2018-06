Bloodstained montre son Story Trailer

Alors que les backers (qui ont au moins placé 60$ dans le financement) ont pu aujourd'hui récupérer leur démo jouable,revient s'illustrer auprès des autres avec un Story Trailer que voici, avec les sous-titres fr pour être sûr de saisir le synopsis.Une vidéo qui en tout cas nous rappelle qu'il y avait peut-être mieux à faire sur le rendu pour un produit financé à hauteur de 5,5 millions de dollars. Espérons juste que Koji Igarashi saura se rattraper sur le feeling, chose sur laquelle on pourra pleinement se prononcer « cette année » (toujours aucune date précise) avec la sortie sur PC, PS4, One, Switch et même PS Vita.