Nouveau trailer pour L'Aventure Layton DX

En marge de l'annonce récente de(sur Switch), la localisation européenne de(sur 3DS), un autre spin-off sur mobile à la Pokémon Go et l'arrivée prochaine au Japon de(PS4/Switch/mobiles), Level-5 vient rappeler aux fans du studio qu'un certainfera prochainement son retour sur Switch dans une version DX qui se contentera du minimum niveau « bonus » :- un rendu HD- la possibilité d'y jouer au tactile comme aux joycons- une compatibilité NFC pour débloquer des costumesSortie prévue le 9 août au Japon, et en voici un nouveau trailer.