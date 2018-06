Blade Strangers trouve date aux USA

Le jeu de baston qui réunira de nombreuses stars de la scène indépendante vient de trouver une première date : le 28 août aux USA sur PC, PS4 et Switch, pour 39,99$ dans les trois cas. Nicalis annonce en outre que les premières versions boîtes proposeront une petite surprise, sans donner de détails.Petit rappel du contenu :- Modes Histoire, Arcade, Challenge et Survie- Modes Versus en local comme en ligne (avec classement)- Tutorial et entraînement- 14 personnages, tirés en vrac de Cave Story, The Bunding of Isaac, Code of Princess, Umihara Kawase, Gunvolt ou encore Shovel Knight.Pas encore de date pour l'Europe.