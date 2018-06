State of Decay 2 passe les 3 millions de joueurs (+ DLC dispo et MAJ 2.0 à venir)

Un mois maintenant queet Microsoft comme Undead Labs souhaitent annoncer que le titre a franchi la barrière des 3 millions de joueurs, en y intégrant ceux du Game Pass qui n'ont pas empêché le jeu de s'afficher en pôle position « au moins » dans les charts UK (faute d'avoir des infos pour les autres territoires).L'équipe met du coup à disposition le DLC Independance Pack avec une semaine d'avance, vendu 5€ (gratuit pour ceux qui ont opté pour l'Ultimate Edition) et qui ajoute quelques véhicules et armes à découvrir dans la vidéo ci-dessous.On apprend en outre l'arrivée sous peu d'une MAJ 2.0 qui proposera, cette fois gratuitement, 20 nouvelles missions et 10 armes supplémentaires.