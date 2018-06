Forza Horizon 4 : nouvelle vidéo et bonus Mixer

IGN continue de diffuser des carnets de développeur sur le futuravec donc ce nouvel aperçu proposant de nouvelles séquences de gameplay sur ce nouvel épisode qui se veut tout simplement plus grand, plus beau, plus varié dans ses décors (grâce au système de saison) mais aussi plus riche autant par son multi (avec des serveurs à 72 joueurs) que par les activités proposées, intégrant la possibilité d'avoir sa planque et de faire des missions de taxi.Microsoft de son coté en profite pour annoncer une compatibilité avec sa plate-forme Mixer qui ne rencontre pas vraiment le succès attendu, avec la tentative d'attirer un peu plus de monde grâce à une petite carotte : privilégier Mixer au lieu de Twitch vous permettra de débloquer du contenu. Reste à savoir quoi.Sortie prévue le 4 octobre sur PC et Xbox One.