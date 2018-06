Fallout 76 : vidéos et une pincée d'infos

Si chaque studio s'est empressé de diffuser ses présentations E3 via Youtube (sauf CD Projekt mais c'est une autre histoire), Bethesda a lui pris tout son temps et nous propose donc seulement aujourd'hui les trois vidéos qui ont servi à mettre en avant le sujet, penchant multi/survie/craft de la franchise qui arrivera le 14 novembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Une bonne façon de découvrir tout cela en bonne qualité si vous n'étiez pas là en période E3, tandis que Pete Hines s'est permis d'ajouter trois petites choses entre temps :- Le jeu ne tournera jamais autour d'une formule PVP en monde ouvert et chaque affrontement doit incarner un risque et un défi suffisant pour plutôt privilégier la coopération.- La fonction discrétion sera représentée très simplement à l'écran : lorsque vous serez accroupis, vous disparaîtrez du radar des autres joueurs (sauf si vous tirez on imagine).- Les codes de la bêta vont bientôt être envoyés (à ceux qui ont précommandé le jeu) sans qu'on ne sache encore la date de cette session fermée.