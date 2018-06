The Messenger : un nouveau Metroidvania 8-16bits

Annoncé il y a déjà un moment,vient s'illustrer avec une nouvelle vidéo de gameplay montrant les débuts de cette aventure sauce 8/16-bits qui fera un mixe entre du Ninja Gaiden pour le gameplay, et du MetroidVania pour ce qui concerne la progression, avec bien entendu son lot de passages secrets, upgrades à débloquer et tout un tas de boss.Sortie prévue quelque part cette année, uniquement sur PC et Switch pour le moment.