MGS débarque dans Super Bomberman R

Décidément, Konami assure magnifiquement le suivi depuisque le titre accueille une nouvelle MAJ gratuite, assez conséquente coté contenu : 7 nouveaux personnages dont Solid Snake Bomber (doublé par David Hayter !), deux nouveaux stages, des accessoires et un nouveau mode de jeu.Tout cela gratuitement, et disponible sur PC, PS4, One et Switch.