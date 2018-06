Mega Man X Collection : trailer du mode challenge

Capcom nous propose un nouveau trailer de son doubletafin de présenter le nouveau mode « X Challenge », clairement dédié aux plus motivés : sous trois modes de difficulté et avec classements en ligne, vous devrez affronter deux boss simultanément, avec plusieurs configurations dont une partie peut-être retrouvée ci-dessous.Prévu pour le 24 juillet sur PC/PS4/One/Switch, les deux compilations proposeront les épisodes X1 à X4 d'un coté, et X5 à X8 de l'autre.