Qui a dit que Pokémon GO était mort ? Qui a dit que Pokémon GO était mort ?

A ceux qui pensent que Pokémon GO fut le phénomène d'un unique été, apprenez donc qu'un succès peut perdurer même quand BFMTV arrête d'en parler. Car alors que le titre avait certes connu une sérieuse chute en 2017, par la faute de Niantic qui est resté trop longtemps dans sa piscine d'or, le suivi par des events très réguliers depuis fin 2017 et l'ajout d'un système de défis a permis à la communauté de reprendre de l'ampleur.



SuperData atteste en effet pour son dernier rapport que Pokémon GO a généré 104 millions de dollars juste pour le dernier mois de mai (soit 174 % de plus que l'année dernière à la même période) avec pas moins de 147 millions de joueurs actifs, soit la plus grosse audience depuis l'été 2016. A ce propos, toujours au mois de mai, le titre s'affichait comme la quatrième application la plus rentable au monde, derrière Honor of Kings, QQ Speed et Fantasy Westward Journey, trois productions chinoises qui d'ailleurs font l'essentiel de leurs chiffres en Asie.



Avec l'arrivée depuis quelques jours de la liste d'ami et des échanges, ainsi que les légendaires de la Gen 3 à aller récolter, nul doute que le titre continuera de faire les beaux jours de la Pokémon Company cet été, et ce afin de préparer tranquillement le lancement en novembre de Pokémon Let's Go sur Switch.