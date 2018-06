Kingdom Come : trailer du premier DLC [UP]

Avec un peu de retard, Koch Media et Warhorse nous dévoile enfin le premier DLC dequi se la jouera housing à grande échelle puisqu'on aura pour tâche de développer et gérer sa propre petite ville en tant que bailli, avec le besoin de rapporter de l'argent et apparemment de se la jouer juge de temps à autres.Sortie prévue le mois prochain sur tous les supports, à un prix encore non spécifié.Les développeurs signalent l'arrivée prochaine d'une nouvelle MAJ gratuite intégrant un mode hardcore qui ne rigole pas :- Disparition de la jauge de santé/endurance- Terminé les sauvegardes automatiques- Disparition de la boussole- Disparition de l'indicateur de position sur la map- Obligation de s'octroyer deux malus parmi (par exemple) les cauchemars ou la claustrophobie.Bonne chance.