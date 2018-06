NieR Automata disponible sur Xbox One

La Xbox One rattrape son retard en s'offrant dès aujourd'hui son, succès critique et commercial de Square Enix x Platinum Games qu'il n'y a plus besoin de présenter en détails, et que vous pouvez donc récupérer pour 49,99€ dans sa version « Become as Gods », incluant le DLC et tous les divers bonus (costumes, skins de pod…).Proposant le HDR et la 4K (2160p) sur One X, cette édition One qui s'offre un trailer de lancement doit malheureusement se contenter du dématérialisé.