The World Ends With You se précise au Japon

Square Enix commence à préciser ses plans pour la version Switch deavec une date de sortie désormais fixée pour le 27 septembre au Japon pour 4.800 yens (environ 37€ HT) en plus d'une édition collector exclusive au Square Enix Store, coûtant tout de même 17.000 yens (environ 130€ HT) et incluant une mini-OST, un artbook, un stylet compatible Switch et quelques goodies.Parmi les arguments de cette nouvelle édition :- Rehausse technique avec support HD- Choix du gameplay entre tactile et boutons- Nouveau scénario- Nouvelles musiques et choix entre versions arrangées et originalesPas encore de date précise pour l'Europe.