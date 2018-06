Disaster Report 4 : huit ans après, enfin une date

Prévu de base en 2011 avant une mise en retrait dû à la catastrophe de Fukushima,a depuis eu tout le temps d'être retravaillé de fond en comble, profitant en cours de route d'un changement de génération, et c'est donc huit ans après son annonce initiale que le titre peut enfin proposer une date de sortie définitive : le 25 octobre au Japon, sur PlayStation 4.Un nouveau trailer est disponible (de 13:50 à 16:45) ainsi qu'un aperçu du mode PlayStation VR (de 30:10 à 38:30), et les plus pressés pourront dès le mois prochain télécharger une démo jouable sur le Store local.