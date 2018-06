proposera 15 personnages à raison de 5 équipes de 3 conducteurs. Les deux premières étaient connues depuis le départ, et SEGA vient de nous en dévoiler la troisième, composée de Amy Rose, Big the Cat et « Four Chaos » (qui ont donc besoin d'être quatre pour conduire un seul véhicule).Reste deux équipes à dévoiler, et voici en attendant une nouvelle vidéo de gameplay (de 52:00 à 1:05:30), en rappelant que le titre sortira cet hiver sur PC, PS4, One et Switch.