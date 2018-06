Death's Gambit prépare sa sortie en vidéo

Trois ans d'attente etcommence enfin à en voir le bout avec sa sortie prévue le 14 août prochain sur PC et PlayStation 4, sans qu'aucun autre support en soit concerné pour le moment.En voici un nouveau trailer, avec pour rappel le fait qu'il s'agira d'un jeu d'action « sans concession » (décidément, en ce moment…) avec de gros boss bien méchants mais qui disposeront d'une feature bien trouvé pour motiver à bien faire les choses même quand l'échec est inéluctable : vous gagnerez quand même de l'expérience après trépas, avec un gain proportionnel aux dégâts que vous avez infligé.On ignore encore ce que vaudra la durée de vie mais les développeurs assurent déjà une grosse replay value par son exploration poussée, la présence d'un mode héroïque qui changera les patterns des boss et un New Game + pour les plus endurants.