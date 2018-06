Minecraft : la pub Nintendo x Microsoft

Nintendo et Microsoft n'ont pas résisté face à l'occasion : pour fêter l'arrivée de la MAJ « Better Together » surversion Switch, permettant donc aux concernés d'y jouer avec ceux sur Xbox One, PC via Windows 10 et mobiles, une petite pub de circonstance est lâchée avec cette association (tellement incongrue il y a encore quelques années) entre « le vert et le rouge ».Ne manque donc que le bleu, Sony continuant de croiser les bras dans son coin, ne faisant qu'augmenter doucement le bad-buzz, particulièrement la semaine dernière avec le cas, et la sensation que l'avenir risque de devenir de plus en plus compliqué en terme d'image, surtout quand un certain EA a déclaré il y a quelques jours être à son tour de plus en plus intéressé par le cross-play.