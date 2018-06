The Persistence (PS VR) se montre un peu plus

Situé à Liverpool et fondé des cendres de la filiale de Sony, Firesprite n'est aucunement revanchard envers son ancien employé puisque s'étant associé à lui pour chacun de ses projets depuis 2013 (et sa version VR, ainsi qu'un jeu mobile aux couleurs du Sackboy).Ce sera également le cas de leur prochain projet annoncé depuis un moment, à savoir, une expérience exclusive au PlayStation VR qui arrivera le 24 juillet prochain sur le Store PS4.En voici un nouveau trailer avec pour rappel le fait qu'il s'agira d'un FPS horrifique à la sauce rogue-like, avec tous les détails que cela implique : architecture générée aléatoirement, et un joueur de plus en plus puissant après chaque run grâce à l'obtention de cellules sur le chemin.