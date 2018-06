EDF Iron Rain : lui aussi attendra 2019

Alors que l'occident attends toujours des nouvelles de, pourtant disponible depuis des mois sur l'archipel, les japonais ont déjà en vue « l'autre » épisode, à savoirAnnoncé au TGS 2017, ce spin-off offrira la même chose que la série canonique, du moins dans les bases du gameplay mais avec de fortes nuances, notamment par le système de compétences (comme pouvoir se soigner x fois par bataille) ou encore un système de ressources pour le développement de sa base et d'armes. Ah, et le jeu est surtout visuellement plus acceptable que de coutume, ce qui s'explique à la fois par son changement de développeur (Yuke's) mais également le moteur employé (Unreal Engine).Et si l'on rappelle tout ça, c'est juste pour dire que le jeu initialement prévu cette année (même chez nous) n'arrivera finalement que courant 2019, exclusivement sur PS4.