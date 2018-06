FuRyu annonce Crystar sur PS4

Aprèsaux retours peu élogieux sur PS Vita, FuRyu va s'attarder sur une nouvelle IP RPG en annonçant, dont le scénario est signé par Naoki Hisaya (auteur du visual novel Kanon) déjà prévu pour le 18 octobre prochain au Japon, en exclusivité sur PS4.Un simple teaser indique qu'il s'agira d'un action-RPG assez mélancolique dans le fond puisque nous permettant d'incarner Rei, une demoiselle apparemment responsable de sa propre sœur et qui va signer un pacte avec le diable (on imagine pourquoi) pour se retrouver à récolter tout un tas d'âmes dans l'au-delà. Notons que la demoiselle aura la possibilité de générer une sorte de protecteur en échange de quelques « larmes ».