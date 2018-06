Aggelos sortira aussi sur consoles

Hommage totalement assumé à l'univers de, le petitvient tout juste de débarquer sur Steam pour 12,49€ mais voilà que PQube prévient de suite que des versions PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch sont finalement au programme, avec une sortie prévue avant la fin de l'année.Le titre nous réservera une progression plus ou moins libre faite de tout ce que l'on attend pour ce genre d'aventure (villages, donjons, boss, magies, équipement…), avec la promesse d'une bonne dizaine d'heures minimum avec possibilité de prolonger l'aventure grâce aux annexes.