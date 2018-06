Nouvel aperçu de Starlink (version Switch)

Disney, Activision et Warner Bros ont fini par jeter l'éponge face au marché des figurines dont les restes se retrouvent aujourd'hui par brouettes dans les Cash Converter et autres braderies. Du coup sans concurrence si l'on excepte Nintendo et ses increvables Amiibo, Ubisoft en profitera pour lancer sonle 16 octobre prochain sur tous les supports, pour 80€ le Starter Pack avec tout un tas d'annexes (véhicules, pilotes, armes…) dans des boîtes allant de 8 à 30€.En voici un nouvel aperçu venu du dernier Treehouse, donc de la version Switch forcément, qui se chargera en cours de route de montrer son fameux partenariat avec la franchise Star Fox, incluant son héros et le vaisseau.