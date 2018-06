Warriors Orochi 4 : trailer et date européenne

Si les japonais y auront droit dès fin septembre, c'est donc le 19 octobre prochain que l'occident accueillerasur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, avec ses 170 personnages (dont peu d'inédits finalement), un retour vers un système de jeu plus classique et la présence de Zeus histoire d'apporter un peu de folie.Pas de précisions concernant les éditions spéciales qui devraient néanmoins être au rapport, dont l'édition Deluxe incluant un Season Pass fait de 10 scénarios, 10 costumes, 16 armes et 1 mode supplémentaire.Rajoutons enfin que la version Switch proposera ce qu'il faut d'optimisation puisque le producteur promet le 1080p en dock et vise le 60FPS quel que soit la configuration.