Resident Evil 2 : les producteurs confirment la fusion des scénarios A & B

Indéniable grand moment de l'E3 2018, le remake dea jusque là fait un sans-faute dans sa communication et fait déjà baver les fans avec cette promesse de vivre une expérience à la fois neuve et emprunte de nostalgie, tout en étant assuré de retrouver tout ce qui faisait la force de l'original, jusqu'au mode Survivor à débloquer, incluant Hunk et Tofu.Mais, parce qu'il y a un mais, les producteurs ont tout de même avoué sur le site « Rely on Horror » qu'une fonction passerait à la trappe : le principe de scénario A & B, qui dans l'original proposait donc des petites différences, particulièrement sur l'ennemi central à affronter.Ici, l'équipe a fait plutôt le choix de fusionner chacun des morceaux en un seul (d'où le fait de teaser une « rencontre » entre William et le T-103), mais promet néanmoins qu'il y aura des différences selon que vous optiez pour Léon ou Claire en début de partie.Sortie prévue le 25 janvier 2019 sur PC, PS4 & One.