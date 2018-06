ASW annonce une adaptation de Kill la Kill

Arc System Works a confirmé ce week-end le développement d'une adaptation de, anime lancé il y a déjà cinq ans par le studio Trigger dont les 24 épisodes sont notamment disponibles sur Netflix.Pas de support annoncé pour le moment (on va miser sur le combo PS4 & Switch) mais une arrivée prévue en 2019 pour ce jeu de combat 3D jouable à deux et qui exploitera comme souvent l'idée d'un scénario alternatif. Crainte légitime tout de même : le titre est signé par APlus Games, auteur du très oubliable, mais on attendra la présentation le 6 juillet durant l'Anime Expo avant de poser un premier constat.