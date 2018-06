Spyro Trilogy : le comparo PS1-PS4

Un simple coup d'œil vers la démo E3 depermet de comprendre sans problème qu'on est à mille lieux d'un simple lifting HD, mais qu'importe, la chaîne PlayStation Access veut quand même montrer à quel point il peut se passer des choses en seulement 20 ans de jeux vidéo.Une magnifique refonte, pour une trilogie qui sera elle identique dans le fond à quelques détails près (caméra au stick droit, sauvegarde auto…), et que l'on découvrira plus en détails le 21 septembre prochain pour 39,99€, et ce uniquement sur PS4 & One dans un premier temps même s'il est évident que PC et Switch finiront par être concernées un jour ou l'autre.