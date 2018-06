Code Vein aura son Season Pass

Comme un peu chaque gros projet aujourd'hui, lede Bandai Namco n'échappera pas à son Season Pass comme vient de l'annoncer l'éditeur, au prix affirmé de 2700 yens, dont entre 20 et 30 euros chez nous selon l'humeur. Le Pass vous donnera accès à trois extensions post-launch (de nouveaux donjons, personnages, etc.) ainsi que l'allié Mia en bonus, et ce dès la sortie.Notons la présence d'une édition « Digital Deluxe » qui inclura le jeu et le pass (en plus d'un set de trois accessoires), dont la présence n'a pas encore été confirmée en occident.Prévu le 27 septembre en occident (PC/PS4/One) et voici 11 minutes de gameplay pour accompagner tout cela.