Forza Horizon 4 : un nouvel aperçu en vidéo

C'est via IGN que l'on découvre une nouvelle petite présentation dequi entre deux déclarations permet de découvrir quelques nouvelles séquences pour ce nouveau épisode qui nous emmènera donc entre l'Angleterre et l'Écosse, avec ce qu'il faut de nouveautés pour proposer une évolution encore plus grande qu'entre les épisodes 2 ou 3.Car outre son stock de véhicules rehaussés (450 dès le lancement), on aura droit à ses propres planques, des serveurs accueillant 72 joueurs en simultané (possibilité de désactiver les collisions pour éviter les problèmes), du 60FPS signé sur One X, et surtout son principe de cycle : chaque semaine sera l'occasion d'un changement de saison pour modifier l'ambiance, certaines épreuves, mais également les aléas de la route (neige, pluie…).Sortie prévue le 4 octobre sur PC et Xbox One.