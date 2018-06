Du gameplay pour Team Sonic Racing

Après le trailer E3 diffusé en tout début de semaine,revient cette fois avec une présentation de gameplay où l'on verra donc en détails la principale nouveauté de ce troisième épisode, à savoir l'obligation de jouer par équipe de trois avec toute la coopération possible, jusqu'à l'échange d'objets.Coté contenu, on nous promet 15 personnages (donc 5 équipes) et des modes Grand Prix, Time Trial, Team Adventure, Courses rapides et du multi aussi bien en local qu'en ligne.Sortie prévue pour cet hiver sur PC, PS4, One et Switch.