World War Z : première présentation de gameplay

L'annonce date d'il y a quelques mois (les Game Awards si vous avez bonne mémoire), et c'est donc pour cette semaine d'E3 que l'adaptation devient se montrer avec cette longue vidéo de gameplay qui permet de se souvenir qu'il s'agira d'un L4D-like dans les grandes lignes, avec évidemment sa coopération obligatoire à quatre pour repousser des vagues de crevards amateurs de chairs humaines.C'est censé sortir pour les fêtes de fin d'année sur PC/PS4/One et reste donc à voir quand Paramount et Saber Interactive trouveront le moment le plus adéquat.