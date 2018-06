Resident Evil 2 : nouvel aperçu de la démo E3

C'est indéniablement l'un des meilleurs morceaux de l'E3 2018 et ne résistons pas à remettre la présentation de la démo jouable, cette fois sans le moindre commentaire audio pour d'autant plus apprécier l'ambiance de ce remake qui pour le moment n'a encore livré aucune mauvaise nouvelle : on aura même le mode Survivor avec Hunk et Tofu, c'est dire.sortira le 25 janvier 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.