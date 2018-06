Daemon x Machina : gameplay et infos

Petite surprise du décevant Nintendo Direct, lede Marvelous First Studio vient s'illustrer plus en détails avec cette longue vidéo de présentation accompagnée de quelques informations que voici :- Le jeu est dirigé par Kenichiro Tsukuda (Armored Core)- Tourne sous Unreal Engine 4- La plupart des éléments sont destructibles- Des éléments du décors peuvent servir d'armes (poteaux, voitures...)- Système de customisation très complet- Le choix dans les missions déterminera la progression du scénario.- Le multi sera présenté en détails plus tard.- Sortira bien en boîte.Lancement prévu pour courant 2019 sur Switch