Control va opter pour le MetroidVania

Présenté à la conférence Sony,vient s'illustrer un peu plus avec une vidéo de gameplay mais également des informations qui permettent en premier lieu d'apprendre que la progression sera bien plus libre que dans les précédents jeux de Remedy, à savoiretPas un monde ouvert dans le sens où on l'entend, puisqu'on reste dans un bâtiment assez cloisonné (néanmoins très spécial dans son architecture), mais une progression façon MetroidVania avec des capacités à débloquer qui vous permettront de revenir dans certains endroits et ainsi ouvrir de nouvelles voies. L'une des capacités en question sera d'ailleurs la lévitation.Un type de cheminement qui permet d'ailleurs de mettre en place des quêtes secondaires en rencontrant divers personnages.Sortie prévue pour 2019 sur PC, PS4 & One.