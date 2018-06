Octopath Traveler : un mot sur la durée de vie

Annoncé à l'instant dans la nouvelle journée du Treehouse de Nintendo, la durée de vie deprendra entre 50 et 60 heures en ligne plus ou moins droite, tandis qu'un bon 100 % poussera entre 80 et 100 heures selon vos habitudes dans le genre.En bref, un compteur digne d'un grand RPG si confirmé, et vous pourrez d'ailleurs prendre en peu d'avance dès demain en téléchargeant la nouvelle démo jouable, avec transfert de sauvegardes.