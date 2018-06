Nouveau trailer pour A Plague Tale : Innocence

Signé par le studio Asobo,revient se montrer un peu en cette semaine E3 avec un nouveau trailer qui permet de rappeler sans mal le contexte de cette aventure : deux jeunes frères et sœurs vont devoir survivre dans une France du XIIème siècle envahie (et le mot est faible) par des hordes de rats qui bouffent tout ce qui se présente face à eux, ne craignant que la lumière que vous vous chargerez de porter via une faible torche.Le lancement est attendu pour 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.