SEGA publie son trailer E3 2018 de, déjà disponible au Japon sur PS4 (bientôt sur Switch) et qui arrivera quelque part en fin d'année sur les deux cités ainsi que sur Xbox One, puis plus tard sur PC.Rappelons que contrairement aux précédents (même le remaster du premier), ce quatrième épisode sera le premier de la franchise à bénéficier d'une traduction FR.