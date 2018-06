Pokemon Let's Go : la nouvelle présentation

Le Treehouse de Nintendo a permis d'en voir beaucoup plus sur, nouvelle orientation « tout public » prévu pour novembre prochain sur Switch.Outre les deux vidéos que voici, dont l'une qui a permis d'apprendre que Mew serait une exclusivité pour la Pokéball Plus (malin les mecs), voici quelques réponses à nos interrogations :- Le gain d'expérience se fait naturellement à la capture d'un Pokémon, avec bonus façon Pokémon Go.- Le partage d'expérience se fait équitablement à toute l'équipe, sauf pendant les combats entre dresseurs où seuls ceux qui sont intervenus gagneront quelque chose.- Outre le niveau, la valeur d'un Pokémon est représenté par le CP, chiffre qui cumule la valeur de toutes les stats.- Chaque stat peut être boosté indépendamment avec des bonbons.- Pour avoir des bonbons, c'est comme dans Pokémon Go : il suffit d'envoyer vos doublons au professeur.