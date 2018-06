Switch : DB FighterZ et Fortnite confirmés

Les leaks étaient suffisamment nombreux pour ne pas avoir de doute :etsont officialisés sur Switch, avec dans le deuxième cas une disponibilité immédiate pour connaître les joies du Battle Royale (on rappelle d'ailleurs que c'est un F2P).Le jeu de baston d'Arc System Works arrivera lui plus tard cette année, sans plus de précisions.